Колишній воротар збірної Чехії Домінік Гашек заявив про бажання стати президентом країни.

Про це розповів сам хокеїст.

"Я дійсно думаю про це. Це не просто промайнуло в моїй голові.

Я серйозно думаю про бажання одного разу стати президентом. Це цікавить мене.

Звичайно, все може змінитися. Кожен може змінити думки, бажання, цілі. Але зараз вивчаю це.

Мене цікавить все, що пов'язано з цією вищою конституційною функцією", - розповів Гашек.