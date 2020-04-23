Джерело - sports.ru.
Колишній воротар збірної Чехії Домінік Гашек заявив про бажання стати президентом країни.
Про це розповів сам хокеїст.
"Я дійсно думаю про це. Це не просто промайнуло в моїй голові.
Я серйозно думаю про бажання одного разу стати президентом. Це цікавить мене.
Звичайно, все може змінитися. Кожен може змінити думки, бажання, цілі. Але зараз вивчаю це.
Мене цікавить все, що пов'язано з цією вищою конституційною функцією", - розповів Гашек.
Нагадаємо, визначилися суперники збірних України з хокею на чемпіонатах світу.