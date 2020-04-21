Хокеїст команди Лукашенка заразився коронавірусом і госпіталізований

Хокеїст аматорської команди президента Білорусі Дмитро Мелешко здав позитивний аналіз на коронавірус.

Про це заявила прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт.

"Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці.

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Ніяких додаткових заходів для гравців команди президента не робилося і робитися не буде. Після відпустки команда приступить до тренувань", - сказала Ейсмонт.