Трамп анонсував повернення спорту у США

Дональд Трамп не вказав конкретних термінів відновлення регулярних чемпіонатві

Президент США Дональд Трамп впевнений, що провідні спортивні ліги країни, такі як НФЛ, НБА, НХЛ, МЛС незабаром зможуть відновити змагання, але без уболівальників.

Про це розповів сам глава держави.

"Спорт в США повернеться, але стартує без уболівальників. Таким буде шлях повернення. Спершу без фанів, потім, ймовірно, глядачі поступово будуть заповнювати арени - наприклад, сидіти тільки через два місця один від одного", - розповів Трамп.

Раніше, Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США.