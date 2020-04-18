Трамп анонсував повернення спорту у США

Джерело - sport.ua.
Президент США Дональд Трамп впевнений, що провідні спортивні ліги країни, такі як НФЛ, НБА, НХЛ, МЛС незабаром зможуть відновити змагання, але без уболівальників.
Про це розповів сам глава держави.
"Спорт в США повернеться, але стартує без уболівальників. Таким буде шлях повернення. Спершу без фанів, потім, ймовірно, глядачі поступово будуть заповнювати арени - наприклад, сидіти тільки через два місця один від одного", - розповів Трамп.
Раніше, Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США.