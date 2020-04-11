У НХЛ назвали варіант завершення сезону

Національна хокейна ліга може відновити регулярний чемпіонат при пустих трибунах.

Про це розповів заступник комісіонера НХЛ Білл Дейлі.

"Я б сказав, що це один з варіантів. Ми приймаємо його до уваги і обговорюємо. Але така перспектива не є кращою. Наша мета - підготуватися до будь-якого повороту в розвитку ситуації. Ми хочемо, щоб ліга змогла якомога швидше реагувати на будь-які зміни і рухатися далі

Ми розглядаємо кілька варіантів завершення регулярного чемпіонату і розіграшу повноцінного плей-оф. Потім буде міжсезоння і почнеться новий сезон. Він буде повним", - заявив Дейлі.