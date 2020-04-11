Визначився переможець першого між спортивного баттла Без ключок

Спортсмени влаштували справжню битву гумору і жартів

Джерело - УХЛ.

Сьогодні, 11 квітня, Українська хокейна ліга провела перший онлайн-баттл Без ключок між різними видами спорту на YouTube-каналі УХЛ.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

У першій між спортівній битві "поза спортивного майданчика" зійшлися гравець Дніпра Андрій Жвачкін і тренер з фізичної підготовки, фармаколог і реабілітолог команди з американського футболу Stallions Київ Ігор Бабенко.

Спортсмени влаштували справжню битву гумору і жартів, паралельно відповівши на всі запитання вболівальників, а також позмагавшись в знанні різних видів спорту та фільмів. До того ж, учасники баттла розіграли "чемпіонський титул" в кілька етапів, познайомивши всіх глядачів зі своїм видом спорту і розповівши про його головні особливості. Тріумфував у батлі Андрій Жвачкін.

Нагадаємо, у першому батлі без ключок перемогу здобув Севастян Карпенко.