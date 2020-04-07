Джерело - Чемпіон.
Колишній президент Буковини Василь Федорюк став першою футбольною жертвою коронавірусу в Україні.
Про це повідомив експрезидент ПФЛ Святослав Сирота на своїй сторінці у Facebook.
"Не хотілося писати. Але, все ж, вважаю за потрібне це озвучити. Можливо, це врятує когось. Далекий і невідомий вірус торкнувся і футболу.
Вчора від коронавірусу помер колишній президент футбольного клубу Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним і близьким. А решта, все ж, може бути, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.
Зазначимо, що Федорюк обіймав посаду президента Буковини у 1993 – 1998 та 2007 – 2010 роках. Додамо, що Василь Олександрович помер у віці 72 років.