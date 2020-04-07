Колишній президент Буковини Василь Федорюк став першою футбольною жертвою коронавірусу в Україні.

Про це повідомив експрезидент ПФЛ Святослав Сирота на своїй сторінці у Facebook.

"Не хотілося писати. Але, все ж, вважаю за потрібне це озвучити. Можливо, це врятує когось. Далекий і невідомий вірус торкнувся і футболу.

Вчора від коронавірусу помер колишній президент футбольного клубу Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним і близьким. А решта, все ж, може бути, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.