 Клуб НХЛ пожертвував 1 млн доларів на боротьбу з коронавірусом | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 14:05 698
Динамо Брест - Славія: онлайн-трансляція матчу 3 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 14:48 179
У жодному інтерв’ю Світоліна не згадала слово Україна - Шкіль
Вчора 19:40 3638 6
Зник батько відомого українського футбольного журналіста
Вчора 17:09 5387
Маліновський не перейде у Фіорентину – Шаблій
Вчора 15:55 760
Рома знову спробує підписати Тете
Вчора 12:46 1211
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Вчора 12:37 3162
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вчора 11:54 7310 4
Лопес включив Ломаченка у ТОП-5 найкращих боксерів світу
Вчора 10:32 2466
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
02.04.2020 22:29 17019 2
Блоги
Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання
Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання Valeriy Ruchka
Вчора 13:59 509
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Вчора 11:54 7309 4
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
02.04.2020 22:29 17019 2
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний Valeriy Ruchka
02.04.2020 17:55 788
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні Valeriy Ruchka
02.04.2020 15:47 712
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський Valeriy Ruchka
02.04.2020 14:39 641
Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду
Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду Valeriy Ruchka
02.04.2020 10:19 775
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою Valeriy Ruchka
01.04.2020 22:41 668
Як зараз виглядає Несмачний – легенда Динамо, який став Свідком Єгови
Як зараз виглядає Несмачний – легенда Динамо, який став Свідком Єгови Valeriy Ruchka
01.04.2020 16:34 8425 2
Усик із Шарієм вирішили допомогти жителям ДНР/ЛНР
Усик із Шарієм вирішили допомогти жителям ДНР/ЛНР Valeriy Ruchka
01.04.2020 12:27 7851 15
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:16 Футбол Лунін: Хочу стати голкіпером Реала 168
17:59 Футбол Перейра хоче залишитися у Манчестер Юнайтед 221
17:48 Футбол Челсі може підписати Коутінью 345
17:35 Футбол Істіклол під керівництвом українця став дев’ятиразовим володарем Суперкубка Таджикистану 363
17:31 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг перемогти Німан у 3 турі чемпіонату Білорусі 348
17:14 Футбол Срна напише автобіографію 568
16:57 Футбол У віцепрезидента Барселони виявили коронавірус 500
16:47 Футбол Гоффенгайм хотів викупити Циганкова – Вацко 704
16:21 Хокей Вегас пожертвував 1 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу 794
16:08 Автоспорт Автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок 825
15:44 Футбол Ювентус запропонував двох гравців за півзахисника Валенсії 861
15:26 Футбол Спаллетті - кандидант на пост головного тренера Мілана 760
15:09 Бокс Красюк: Усик - дуже розсудлива людина 1241
14:49 Пряма трансляція Шахтар - Німан: онлайн-трансляція матчу 3 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 317
14:48 Пряма трансляція Динамо Брест - Славія: онлайн-трансляція матчу 3 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 179
14:46 Футбол Хаві та його дружина пожертвували 1 мільйон євро лікарні Барселони 935
14:26 Бокс Ломаченко може стати тренером Хабіба на бій з Мейвезером 1638
14:11 Теніс Шварцман: Після двох геймів проти Джоковича здається, ніби в тебе немає легень 1159
14:05 Футбол Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 698
14:04 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 7 930
13:44 Бокс Усик: Гірн організовує мені поєдинки. Як я можу сказати, що він поганий? 1495
13:28 Автоспорт Пілот Макларена відмовився від частини зарплати, заради працівників команди 1452
13:10 Футбол Рома націлилася відразу на трьох гравців Шахтаря 1511
12:44 Бокс Хейні: Ніхто не чекає бою Ломаченка з Лопесом 1684
12:26 Футбол Барселона може підписати безкоштовно Кюрзаву 1584

Вегас пожертвував 1 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу

Сьогодні 16:21 794 0
Кошти підуть на придбання засобів індивідуального захисту
Вегас пожертвував 1 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу
#Вегас, #НХЛ, #Фолі

Джерело - офіційний сайт Вегаса.

Власник Вегаса Вільям Фолі і фонд Голден Найтс пожертвували 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом в Неваді.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Кошти підуть на придбання засобів індивідуального захисту, включаючи хірургічні та респіраторні маски, медичні рукавички і халати, а також підтримку інших ініціатив в боротьбі з пандемією в штаті.

Нагадаємо, клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу.

Коментарі ()