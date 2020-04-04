Кошти підуть на придбання засобів індивідуального захисту

Джерело - офіційний сайт Вегаса.

Власник Вегаса Вільям Фолі і фонд Голден Найтс пожертвували 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом в Неваді.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Кошти підуть на придбання засобів індивідуального захисту, включаючи хірургічні та респіраторні маски, медичні рукавички і халати, а також підтримку інших ініціатив в боротьбі з пандемією в штаті.

Нагадаємо, клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу.