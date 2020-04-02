 Клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу | Хокей | Champion.com.ua
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Клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу

Вчора 23:55 677 0
Частина співробітників Оттави буде тимчасово звільнена
Клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу
#Оттава

Джерело - championat.com.

Клуб Національної хокейної ліги Оттава Сенаторз почав тимчасово звільняти співробітників через кризу на тлі коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Частина співробітників буде тимчасово звільнена, в іншій частині будуть значно скорочені робочі години і їх оплата. Тимчасові звільнення штатних співробітників почнуться після використання накопичених вихідних.

В клубі Оттава Сенаторз коронавірусом заразилися ще чотири працівники.

Раніше, НХЛ продовжила карантин.

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