Клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу

Частина співробітників Оттави буде тимчасово звільнена

Клуб Національної хокейної ліги Оттава Сенаторз почав тимчасово звільняти співробітників через кризу на тлі коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Частина співробітників буде тимчасово звільнена, в іншій частині будуть значно скорочені робочі години і їх оплата. Тимчасові звільнення штатних співробітників почнуться після використання накопичених вихідних.

В клубі Оттава Сенаторз коронавірусом заразилися ще чотири працівники.

Раніше, НХЛ продовжила карантин.