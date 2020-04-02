Клуб НХЛ тимчасово звільнить частину співробітників через пандемію коронавірусу

Джерело - championat.com.
Клуб Національної хокейної ліги Оттава Сенаторз почав тимчасово звільняти співробітників через кризу на тлі коронавірусу.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Частина співробітників буде тимчасово звільнена, в іншій частині будуть значно скорочені робочі години і їх оплата. Тимчасові звільнення штатних співробітників почнуться після використання накопичених вихідних.
В клубі Оттава Сенаторз коронавірусом заразилися ще чотири працівники.
Раніше, НХЛ продовжила карантин.