Джерело - Чемпіон.

Сезон 2019/20 для чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч був непередбачуваним та інтригуючим, починаючи з чехарди команд у турнірній таблиці і сюрпризів від команд нижньої трійки, закінчуючи захоплюючими чвертьфіналами плей-офф.

Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти сезону і сьогодні на черзі добірка кращих шайб чвертьфіналів другого етапу чемпіонату.

В топі найкращих голів 1/4 фіналу виявився обманний фінт від Сергія Бабинця, відмінна гра на добиванні від Дмитра Чернишенко і Андрія Жвачкіна, два неймовірних голи від Романа Благого (в тому числі і переможна для "барсів" шайба в овертаймі), єдина шайба МХК Динамо у чвертьфіналі від Олександра Праведного і впевнений гол на класі від Фелікса Морозова.

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