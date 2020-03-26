Російська КХЛ завершила сезон без переможця, а потім передумала

КХЛ прибрала фразу на фото

КХЛ через певний час після новини про скасування сезону ліга в екстреному порядку видалила початковий пост у соцмережах.

Про це повідомляє sports.ru.

КХЛ прибрала фразу "володар Кубка Гагаріна визначений не буде". В офіційній заяві ліги говориться, що"рішення про розподіл місць за підсумками чемпіонату-2019/2020 буде прийнято на одному з найближчих засідань ради директорів КХЛ". Можливо, в сезоні-2019/20 все ж буде чемпіон.

Виходить, все ще можна переграти, скасувати скасування, провести плей-оф? Мабуть, так. У КХЛ можливо все.