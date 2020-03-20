Чемпіонат світу зі снукеру відкладено на невизначений час

Tour Championship перенесено на липень

До завершення сезону залишалося зіграти два турніри Tour Championship і чемпіонат світу, які перенесено через коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Tour Championship.

У Великобританії ввели заборону на відвідування публічних місць, в т.ч. пабів, де традиційно стежили за снукерними змаганнями.

У зв'язку з цим Tour Championship попередньо перенесений на літо, а саме - на період 21-26 липня. Турнір планують провести в Лландідно (Уельс). У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравців згідно річного рейтингу. Це Джадд Трамп, Шон Мерфі, Марк Селбі, Ніл Робертсон, Дін Цзюньхуей, Янь Бінтан, Марк Аллен і Джон Хіггінс.

Чемпіонат світу за традицією завершує снукерний сезон. Зрозуміло, він теж перенесений. Відбір на турнір планували провести з 8 по 15 квітня, але тепер навіть ці дати неактуальні. Тим більше, неясно, коли пройде сам чемпіонат. Адже посів на нього залежить від результатів Tour Championship. З упевненістю можна лише сказати про те, що №1 посіву є діючий чемпіон світу і перший номер рейтингу Джадд Трамп. Ну і, скоріше за все, 44-й раз поспіль змагання прийме театр "Крусібл", розташований в центрі англійської Шеффілда.

Раніше, 14-річний українець став чемпіоном Європи.