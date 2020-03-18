Сезон в НХЛ може завершитися у вересні

Джерело - ua-football.com.
Гравці НХЛ очікують, що сезон 2019-2020 відновиться в кінці липня.
Про це повідомляє TSN.
На лід хокеїсти планують повернутися за кілька тижнів до перших матчів для проходження тренувального табору.
Якщо все піде за планом ліги, то старт плей-оф почнеться в серпні, а ім'я володаря Кубка Стенлі визначиться у вересні.
Сезон 2020-2021 в лізі планують почати в листопаді.
На момент припинення сезону через пандемію коронавірусу більшість клубів НХЛ подолала позначку в 70 зіграних матчів в регулярному чемпіонаті. В дивізіонах лідирують Бостон, Сент-Луїс, Вегас і Вашингтон.
Раніше, сезон в НХЛ може поновитися у квітні.