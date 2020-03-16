Сезон в НХЛ може поновитися у квітні

Національна хокейна ліга розіслала своїм хокеїстам нові вказівки, що стосуються поведінки під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє TSN.

Так, ліга дозволяє хокеїстам перебувати в будь-якій точці світу, але при цьому самостійно помістити себе в карантин до 27 травня. Це означає, що попередня директива, що наказує хокеїстам повертатися додому, вже не актуальна.

"Наша мета полягає в тому, щоб давати правильні рекомендації щодо можливості відкриття тренувальних таборів приблизно через 45 днів після того, як Центр з контролю і профілактики захворювань заборонив усі масові заходи в Канаді і США на вісім тижнів через пандемію", - йдеться в заяві ліги.

"Ця нова директива - усвідомлення того, що якщо сезон в цьому році відновиться, то це буде не скоро", - зазначив оглядач TSN П'єр Лебрюн.

"Схоже, ліга сподівається відкритися в кінці квітня", - додав експерт Sportsnet Кріс Джонстон.