До 15 травня НХЛ хоче перезапустити сезон

НХЛ має поточний план

Кожен матч регулярного чемпіонату НХЛ генерує дохід в декілька мільйонів доларів, і цей дохід тільки збільшується в плей-оф.

Про це повідомляє sports.ru.

В НХЛ готові чекати - і навіть запросили у клубів графік зайнятості арен до липня. У швидке вирішення ситуації ніхто не вірить - тому сезон хочуть відновити через два місяці. В кінці квітня, в залежності від ситуації з коронавірусів в США і Канаді, клубам дозволять проводити тренування, а до 15 травня ліга хоче перезапустити сезон. А поки гравцям дозволили повернутися додому, але в разі перельоту вони повинні дотримуватися карантину до кінця березня.

Поточний план НХЛ виглядає приблизно так:

Всі раунди плей-оф повинні закінчитися до 24 липня (до початку літньої Олімпіади). Ця вимога телебачення, тому клуби готові грати серію плей-офф до трьох перемог;

Старт плей-оф - 1 червня;

Можлива незвичайна формула плей-офф: ТОП-4 кожної конференції виходить у другий раунд автоматом, а всього буде 24 учасники. Щоб не було труднощів з підрахунком відсотка перемог, для 16 команд проведуть плей-аут.

Раніше, сезон в НХЛ може поновитися у квітні.