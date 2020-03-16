Благой закинув переможну шайбу на старті овертайму

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, в Білій Церкві відбувся третій поєдинок чвертьфінальної пари серії плей-оф УХЛ-Парі-Матч між Білим Барсом і Крижаними Вовками.

УХЛ

Плей-оф, 1/4 фіналу

Третій матч

16 березня

Білий Барс - Крижані Вовки 5:4 ОТ (0:1, 3:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 - 06:52 Микульчик, 1:1 - 20:27 Морозов, 2:1 - 22:50 Грицюк, 3:1 - 35:30 Благой, 3:2 - 37:48 Воробьов, 4:2 - 44:48 Лєсніков, 4:3 - 47:41 Жигалов, 4:4 - 56:12 Шаманський, 5:4 - 60:45 Благой

Раніше, Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф.