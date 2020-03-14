Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф

Півфіналіст визначиться в третій грі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, в Білій Церкві відбувся другий поєдинок чвертьфінальної пари серії плей-офф УХЛ-Парі-Матч між Білим Барсом і Крижаними Вовками.

Гості сенсаційно здобули перемогу в поєдинку з рахунком 2:4.

УХЛ

Плей-оф - 1/4 фіналу

14 березня

Білий Барс - Крижані Вовки 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 0:1 - 17:00 Гіндуллін (Шаманський - Мікульчик), 0:2 - 25:05 Жигалов (Шаманський - Мікульчик), 1:2 - 25:27 Морозов (Ядловський - Качан), 1:3 - 36:16 Воробйов (Шабанов - Дворнік), 2:3 - 46:57 Благой (Ружніков), 2:4 - 59:43 Шабанов (Дворнік)

Вирішальний третій поєдинок відбудеться в Білій Церкві, 16 березня. Початок матчу о 18:45.

Нагадаємо, Білий Барс обіграв Крижаних Вовків у першому матчі плей-оф.