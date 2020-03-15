Чемпіонат Швеції перерваний через пандемію коронавірусу. Чемпіон визначений не буде

Джерело - Чемпіон.

Асоціації хокею Швеції прийняла рішення достроково завершити нинішній сезон через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Expressen.

Клуби ухвалили одноголосне рішення зупинити хокейні матчі.

12 березня в лізі відбулися заключні матчі регулярного сезону, 24 березня повинен був стартувати плей-оф. Раніше ліга мала намір перенести вирішальну частину чемпіонату на більш пізні терміни.

Тепер прийнято рішення остаточно завершити сезон. Чемпіон визначений не буде. Також жодна команда не залишить вищий дивізіон. Склад ліг залишиться незмінним.