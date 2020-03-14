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Білий Барс - Крижані Вовки 2:4. Огляд матчу

Вчора 22:56 219 0
Огляд матчу Білий Барс - Крижані Вовки
Білий Барс - Крижані Вовки 2:4. Огляд матчу
#УХЛ, #Білий Барс, #Крижані Вовки

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/4 фіналу УХЛ Крижані Вовки обіграли Білий Барс.

УХЛ
Плей-оф - 1/4 фіналу
14 березня

Білий Барс - Крижані Вовки 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 0:1 - 17:00 Гіндуллін (Шаманський - Мікульчик), 0:2 - 25:05 Жигалов (Шаманський - Мікульчик), 1:2 - 25:27 Морозов (Ядловський - Качан), 1:3 - 36:16 Воробйов (Шабанов - Дворнік), 2:3 - 46:57 Благой (Ружніков), 2:4 - 59:43 Шабанов (Дворнік)

Вирішальний третій поєдинок відбудеться в Білій Церкві, 16 березня. Початок матчу о 18:45.

Нагадаємо, Білий Барс обіграв Крижаних Вовків у першому матчі плей-оф.

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