Донбас переміг Кременчук в останньому матчі регулярного чемпіонату

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, завершився заключний 40-й тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2019/20.
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Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч сезона 2019/20. ⠀ #УХЛ #всебудехокей
Донбас на своєму льоду переграв лідера чемпіонату - Кременчук. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
Донбас - Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Шайби: 1:0 - 19:35 Коренчук (Мілехін), 1:1– 33:29 Савченко (Олександров - Ворона), 2:1 – 42:14 Костіков (Лялька), 3:1 – 52:35 Мілехін (Ігнатенко - Буценко), 3:2 – 56:16 Орлов (Созонов)
Вирішальна стадія чемпіонату - плей-оф поточного сезону УХЛ - Парі-Матч стартує 11-го і 12-го березня в Києві і Харкові відповідно:
11 березня о 17:30 чвертьфінал плей-офф відкриють Крижані Вовки і Білий Барс;
12 березня перший поєдинок чвертьфінальну свого протистояння проведуть МХК Динамо і Дніпро.
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7 марта завершился заключительный 40-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20. В рамках крайних матчей "регулярки" ⠀ Решающая стадия чемпионата - плей-офф текущего сезона УХЛ – Пари-Матч - стартует 11-го и 12-го марта в Киеве и Харькове соответственно: ⠀ 📆 11 марта в 17:30 четвертьфинал плей-офф откроют "Ледяные Волки" и "Белый Барс"; ⠀ 📆 12 марта первый поединок четвертьфинального своего противостояния проведут МХК "Динамо" и "Днепр". ⠀ Напомним, что четвертьфиналы плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч пройдут до двух побед одной из команд. Первый матч будет проведён на площадках киевского и харьковского клубов, после чего четвертьфинальные серии переедут в Белую Церковь и Херсон (14 и 15 марта соответственно), где, в случае надобности, также будут сыграны третьи решающие поединки (16 и 17 марта соответственно). ⠀ "Кременчук" и "Донбасс", занявшие первое и второе место в турнирной таблице соответственно, автоматически попадают в полуфинал плей-офф. ⠀ "Горожане" свои матчи сыграют 19, 21, 24, 16, а в случае надобности – также 28, 30 марта и 1 апреля. Для "Донбасса" полуфинальная серия начнётся 20 марта, после чего дончане также встретятся с оппонентами 22, 25 и 27 марта, в случае надобности - 29, 31 марта и 2 апреля будут сыграны решающие матчи в этой паре. ⠀ Отметим, что первый, второй, пятый и седьмой матчи будут сыграны на площадке команды с наиболее высоким номером посева. Матчи финала плей-офф состоятся 5, 7, 10 и 12 апреля, а в случае надобности, команды проведут матчи также 14, 16 и 18 апреля. ⠀ Напомним, что полуфинальные и финальная серии плей-офф чемпионата УХЛ - Пари-Матч будут сыграны до 4 побед. ⠀ #УХЛ #всебудехокей
Нагадаємо, Білий Барс переграв Крижаних Вовків.