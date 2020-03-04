Матч Кубка Італії Наполі - Інтер перенесений на невизначений час

Країна входить в число лідерів у світі по поширенню хвороби

Завтрашній матч півфіналу Кубка Італії Наполі - Інтер перенесено на невизначений час через поширення коронавіруса.

Про це повідомляє Football Italia.

Про те, коли може відбутися матч, інформації поки немає.

Раніше перенесли інший півфінал Ювентус - Мілан, а також цілий ряд матчів чемпіонату Італії. Країна входить в число лідерів у світі по поширенню хвороби.

Відзначимо, що нинішній сезон у всіх лігах повинен завершитися раніше звичайного через Євро-2020, і в італійських клубів можуть виникнути проблеми з календарем через постійне перенесення матчів.