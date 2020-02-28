Міннесота розгромила Детройт, Сан-Хосе здолав Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
28 лютого
Тампа-Бей - Чикаго 2:5 (0:0, 1:0, 1:5)
Флорида - Торонто 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)
Монреаль - Рейнджерс 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Бостон - Даллас 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Детройт - Міннесота 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Оттава - Ванкувер 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Нешвілл - Калгарі 4:3 ОВ (1:0, 0:2, 2:1. 1:0)
Сент-Луїс - Айлендерс 3:2 ОВ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Вінніпег - Вашингтон 3:0 ОВ (1:0, 0:0, 2:0)
Сан-Хосе - Нью-Джерсі 3:2 ОВ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Раніше, Піттсбург підписав легенду НХЛ.
Нагадаємо, Колумбус здолав Оттаву.