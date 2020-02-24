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Піттсбург підписав легенду НХЛ

Сьогодні 19:54 203 0
Патрік Марло до кінця сезону виступатиме за Піттсбург
Піттсбург підписав легенду НХЛ
#НХЛ

Джерело - isport.ua.

Піттсбург виміняв легендарного нападника Сан-Хосе Патріка Марло.

Про це розповів інсайдер TSN П'єра Лебрюн.

Контракт Марло розрахований до кінця поточного сезону. Його зарплата в новому клубі складе 700 тисяч євро.

У якості компенсації Піттсбург віддав вибір в третьому раунді драфту. При цьому вибір підвищиться до другого раунду, якщо команда виграє Кубок Стенлі.

Патрік Марло провів в НХЛ 1715 матчів і набрав 1186 (561 + 625) очок. Крім Сан-Хосе, форвард виступав за Торонто.

Нагадаємо, Вегас обіграв Вашингтон.

Раніше, Бостон обіграв Рейнджерс.

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