Визначилась перша пара чвертьфіналу УХЛ

Джерело - УХЛ.
Після перемоги Білого Барса над харківським МХК Динамо (5:1) в рамках 36 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч, стала відома перша пара плей-оф чемпіонату.
Про це повідомляє прес-служба УХЛ.
У чвертьфіналі Білий Барс зустрінеться зі столичними Крижаними Вовками. Водночас МХК Динамо точно фінішує останнім в турнірній таблиці і чекатиме свого суперника, яким стане третя команда чемпіонату України.
Відзначимо, серія 1/4 плей-оф УХЛ триватиме до двох перемог.
Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.
Нагадаємо, Кременчук знищив Динамо.