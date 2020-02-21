Визначилась перша пара чвертьфіналу УХЛ

Білий Барс зустрінеться із Крижаними Вовками

Джерело - УХЛ.

Після перемоги Білого Барса над харківським МХК Динамо (5:1) в рамках 36 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч, стала відома перша пара плей-оф чемпіонату.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

У чвертьфіналі Білий Барс зустрінеться зі столичними Крижаними Вовками. Водночас МХК Динамо точно фінішує останнім в турнірній таблиці і чекатиме свого суперника, яким стане третя команда чемпіонату України.

Відзначимо, серія 1/4 плей-оф УХЛ триватиме до двох перемог.

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Кременчук знищив Динамо.