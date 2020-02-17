 Бостон обіграв Рейнджерс, Піттсбург розгромив Детройт. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Бостон обіграв Рейнджерс, Піттсбург розгромив Детройт. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:30 223 0
У НХЛ було зіграно 9 матчів
Бостон обіграв Рейнджерс, Піттсбург розгромив Детройт. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат

17 лютого

Піттсбург - Детройт 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Кароліна - Едмонтон 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Ванкувер  - Анахайм 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Нью-Джерсі  – Колумбус 4:3 Б (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Нашвілл - Сент-Луїс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Оттава - Даллас 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Баффало - Торонто 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Вінніпег - Чикаго 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.

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