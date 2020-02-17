Бостон обіграв Рейнджерс, Піттсбург розгромив Детройт. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
17 лютого
Піттсбург - Детройт 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Кароліна - Едмонтон 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Ванкувер - Анахайм 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Нью-Джерсі – Колумбус 4:3 Б (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 2:1)
Нашвілл - Сент-Луїс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Оттава - Даллас 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Баффало - Торонто 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Вінніпег - Чикаго 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.