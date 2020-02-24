Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
24 лютого
Вашингтон - Піттсбург 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Баффало - Вінніпег 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Даллас - Чикаго 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Айлендерс - Сан-Хосе 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Детройт - Калгарі 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Міннесота - Сент-Луїс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Анагайм - Вегас 5:6 ОВ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)
Лос-Анджелес - Едмонтон 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Нагадаємо, Вегас обіграв Вашингтон.
Раніше, Бостон обіграв Рейнджерс.