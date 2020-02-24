 Айлендерс розгромив Сан-Хосе, Даллас переміг Чикаго. Результати матчів НХЛ. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
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Айлендерс розгромив Сан-Хосе, Даллас переміг Чикаго. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:10 210 0
У НХЛ зіграно 8 матчів
Айлендерс розгромив Сан-Хосе, Даллас переміг Чикаго. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Чикаго

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат
24 лютого

Вашингтон - Піттсбург 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)

Баффало - Вінніпег 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Даллас - Чикаго 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Айлендерс - Сан-Хосе 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Детройт - Калгарі 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Міннесота - Сент-Луїс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Анагайм - Вегас 5:6 ОВ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Лос-Анджелес - Едмонтон 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Нагадаємо, Вегас обіграв Вашингтон.

Раніше, Бостон обіграв Рейнджерс.

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