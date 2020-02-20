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Білий Барс розгромив Динамо у 36 турі УХЛ

Сьогодні 21:10 98 0
Динамівці спромоглися на шайбу престижу
Білий Барс розгромив Динамо у 36 турі УХЛ
#Білий Барс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 36 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс приймав харківське Динамо.

У середині другого періоду господарі вели у рахунку 4:0. Гостям наприкінці тайму вдалося закинути шайбу престижу.

УХЛ. Регулярний сезон
36 тур, 20 лютого

Білий Барс - Динамо 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 03:35 Панченко, 2:0 - 14:00 Бабинець, 3:0 - 31:19 Середницький, 4:0 - 33:17 Грицюк, 4:1 - 39:44 Дурдієв, 5:1 - 53:52 Благой

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