Білий Барс розгромив Динамо у 36 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 36 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс приймав харківське Динамо.
У середині другого періоду господарі вели у рахунку 4:0. Гостям наприкінці тайму вдалося закинути шайбу престижу.
УХЛ. Регулярний сезон
36 тур, 20 лютого
Білий Барс - Динамо 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - 03:35 Панченко, 2:0 - 14:00 Бабинець, 3:0 - 31:19 Середницький, 4:0 - 33:17 Грицюк, 4:1 - 39:44 Дурдієв, 5:1 - 53:52 Благой
Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.
Нагадаємо, Кременчук знищив Динамо.