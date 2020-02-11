Полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади

Сергій Кузьменко прокоментував важливість Тренування із зіркою УХЛ у Полтаві

Джерело - Чемпіон.

15 лютого Українська хокейна ліга, спільно з ТМ Parimatch і сайтом Champion.com.ua, проведуть традиційний захід Тренування із зіркою.

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Локальним спонсором заходу є аграрна компанія КСК, яка забезпечила оренду єдиної в місті ковзанки. Ми поговорили з генеральним директором ТОВ КСК Сергієм Кузьменком, який розповів, для чого ж Тренування із зіркою потрібне Полтаві.

Для чого Тренування із зіркою Полтаві?

У Полтаві хокей тримається тільки на ентузіастах і меценатах, адже влада міста і області взагалі не допомагає хлопцям, які прагнуть розвивати цей вид спорту. Дитячого чи юнацького хокею в місті, звісно, немає, хоча його в Полтаві дійсно люблять. І ця подія дійсно направлена на те, щоб привернути увагу чиновників, що хокей потрібен Полтаві. Сподіваємося, що Тренування із зіркою дасть хоча б маленький поштовх для розвитку.

Наскільки важко організувати хокейну подію в місті, де немає професійного клубу?

Найважливіше - це майданчик. Оскільки у Полтаві є тільки одна ковзанка, і вона комерційна, тому це завдає досить великих проблем, щоб домовитися про оренду.

Так, у хокейного клубу Кальвадос є свій майданчик, але він просто неба, тому є складності. По-перше, не дуже комфортно глядачам, по-друге, ковзанка залежна від погодних умов.

Приємно, що УХЛ підтримала ідею організації цієї події в нашому місті. Адже зазвичай тренування із зіркою проводять тільки в містах, команди яких представлені в Українській хокейній лізі.

Підтримка спорту - це пріоритет вашої компанії?

Я люблю спорт. У нас є дві футбольні команди. Одна з них грає на першість міста з футзалу. І є дитяча команда, яка змагається в чемпіонаті Карлівського району(Полтавська обл.) Тобто ми сприяємо розвитку спорту не тільки дорослого, а й дитячого.

Полтавський хокейний клуб Кальвадос, як справи в них?

Кальвадос виграв регулярний чемпіонат Volvo Hockey Open Cup. Не зігравши жодної гри вдома, оскільки погодні умови не дозволяли залити ковзанку.

Голкіпер команди Вадим Тереков став найкращим воротарем чемпіонату. Вони все ще сподіваються на якусь допомогу з боку влади. Хлопці - величезні молодці і допомагають в організації "Тренування", адже це ще одна можливість докричатися до чиновників.