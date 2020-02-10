 Чемпіон спільно з УХЛ проведе Тренування із зіркою у Полтаві | Хокей | Champion.com.ua
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Чемпіон спільно з УХЛ проведе Тренування із зіркою у Полтаві

Сьогодні 18:35 177 0
Чемпіон спільно з УХЛ проведе Тренування із зіркою у Полтаві
#Чемпіон, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

15 лютого о 12:15, на ковзанці ТРЦ Екватор Українська хокейна ліга, спільно з ТМ Parimatch і сайтом Champion.com.ua, проведуть традиційний захід Тренування із зіркою.

Наставниками Тренування із зіркою стануть: генеральний директор УХЛ, екс-гравець НХЛ, КХЛ та збірної України – Сергій Варламов та чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ – Олександр Побєдоносцев.

Для всіх охочих хокеїстів-аматорів, представників ЗМІ та блогерів, а також членів бігового клубу Running club Poltava гравці проведуть серію льодових майстер-класів, навчать катанню на ковзанах і базовим хокейним вправам, покажуть техніку володіння ключкою і шайбою, а також потренують точність і силу кидків.

В рамках тренування представники ТМ Parimatch, Української хокейної ліги розкажуть про плани з розвитку хокею в Україні, а також дадуть відповіді на запитання журналістів і вболівальників.

Локальним спонсором є аграрна компанія ТОВ КСК в особі генерального директора Кузменка Сергія.

Після закінчення заходу відбудеться неформальне спілкування з хокеїстами і гостями події.

Довідки за телефоном: 0960046091

Для того, аби стати учасником "Тренування із зіркою", потрібно заповнити спеціальну форму: https://docs.google.com/forms/d/14RiNQPkR7jk4FVevGITipwE_mOPj3GrMKBO0h9hUHxY/edit

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