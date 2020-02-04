Крижані Вовки знищили Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У 31 турі Крижані Вовки вдома впевнено переграли харківське Динамо.
Господарі закинули 12 шайб у ворота суперника.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
31-й тур, 4 лютого
Крижані Вовки - Динамо 12:0 (4:0, 2:0, 6:0)
Шайби: 1:0 - 06:41 Гіндулін, 2:0 - 08:54 Алдамжаров, 3:0 - 12:27 Мкртян, 4:0 - 13:18 Мостовий, 5:0 - 21:16 Чуйков, 6:0 - 38:12 Маландін, 7:0 - 41:30 Мостовий, 8:0 - 45:25 Чуйков, 9:0 - 50:08 Чуйков, 10:0 - 52:19 Дворник, 11:0 - 53:50 Мостовий, 12:0 - 55:41 Гіндулін
Раніше, Дніпро впевнено здолав Білий Барс у регулярному чемпіонаті.