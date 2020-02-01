Дніпро впевнено здолав Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
Херсонський Дніпро здобув впевнену виїзну перемогу над Білим Барсом в матчі 33-го туру Української хокейної ліги.
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Перший і другий періоди гості виграли з рахунком 2:0. Лише в заключному відрізку гри Білому Барсу вдалося відіграти одну шайбу, але до того господарі пропустили ще раз.
Дніпро йде третім і тепер на два очки відстає від Донбасу, але у донеччан є матч в запасі. Білий Барс - четвертий з відставанням від Дніпра у 22 бали.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
33 тур
1 лютого
Білий Барс — Дніпро 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)