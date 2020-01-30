XSPORT покаже матчі збірної України в олімпійській кваліфікації

Джерело - УХЛ.
Телеканал XSPORT покаже у прямому ефірі всі поєдинки національної збірної України на олімпійському кваліфікаційному турнірі, який з 6-го по 9-е лютого пройде в казахстанському Нур-Султана.
Про це повідомляє сайт телеканалу.
Розклад матчів і трансляції:
Четвер, 6 лютого 11:00 Польща - Нідерланди
15:30 Україна - Казахстан трансляція на XSPORT
П'ятниця, 7 лютого 11:00 Польща - Україна трансляція на XSPORT
15:30 Казахстан - Нідерланди
Неділя, 9 лютого 9:00 Нідерланди - Україна трансляція на XSPORT
13:00 Польща - Казахстан
Тільки переможець турніру в Нур-Султана вийде до вирішального раунду олімпійського відбору.
Збірна України з хокею один раз у своїй історії брала участь в Олімпійських іграх - в 2002-му році в американському Солт-Лейк-Сіті.
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