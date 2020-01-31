Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У матчі 33 туру УХЛ Динамо приймало Донбас.
Донбас знову здобув розгромну перемогу у Харкові із рахунком 11:0.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
31 січня
Динамо - Донбас 0:11 (0:1, 0:4, 0:6)
Шайби: 0:1 Костиков (Подзіньш, Карамнов), 7:01; 0:2 Буценко (Коренчук, Лялька), 25:05; 0:3 Костиков (Пангелов-Юлдашев, Захаров), 35:01; 0:4 Буценко (Лялька, Коренчук), 36:33; 0:5 Коренчук (Лялька), 37:20; 0:6 Подзіньш (Карамнов, Костиков), 42:16; 0:7 Яковлєв (Захаров, Большаков), 42:58; 0:8 Карамнов (Подзіньш, Костиков), 49:39; 0:9 Костиков (Мазур, менш.), 52:49; 0:10 Шишлянніков (Сильницький, менш.), 53:45; 0:11 Подзіньш (Карамнов), 57:35.
Раніше, Донбас підписав російського нападника.
Нагадаємо, Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті.