Кременчук підсилив склад досвідченим гравцем

Джерело - УХЛ.

Кременчук підписав контракт з 24-річним російським захисником Георгієм Пузатовим.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

У клуб гравець виступатиме під 82 номером. Інші деталі угоди не розголошуються.

Хокеїст має досвід виступів у ВХЛ (Барс, Аріада, Супутник, ЦСК ВВС).

З 2018 року Пузатов виступав в Білорусі. Він провів 80 матчів в Екстралізі-Б в складі Вітебська, Локомотива і Авіатора. Він відзначився 16 шайбами, а також віддав 32 результативні передачі, заробивши показник корисності +16.

Раніше, Донбас підписав російського нападника.

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