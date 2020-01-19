Чикаго впевнено переграло Торонто, Міннесота знищила Даллас. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Важливо: Огляд 29-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч
НХЛ, регулярний чемпіонат
Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон 4:6 (2:1, 2:0, 0:5)
Колорадо - Сент-Луїс 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Едмонтон - Арізона 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)
Оттава - Калгарі 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Торонто - Чикаго 2:6 (0:3, 2:3, 0:0)
Монреаль - Вегас 5:4 (по булітам) (3:0, 0:2, 1:2, 0:0, 1:0)
Детройт - Флорида 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Філадельфія - Лос-Анджелес 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Коламбус - Нью-Джерсі 5:0 (1:0, 4:0 , 0:0)
Нешвілл - Баффало 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Міннесота - Даллас 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Ванкувер - Сан-Хосе 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)