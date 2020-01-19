Огляд 29-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Дніпро вивіз 6 очок з Харкова, Крижані Вовки вперше в сезоні обіграли Білий Барс, а Донбас з Кременчуком виявили переможця в серії булітів

Джерело - Чемпіон.

18 січня, завершився розіграш 29-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого Дніпро двічі обіграв МХК Динамо, Крижані Вовки сенсаційно вперше в сезоні обіграли Білий Барс, а Донбас, завдяки переможному буліту Віталія Карамнова, вивіз з Кременчука 2 бали.

МХК Динамо - Днепр 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) і 3:9 (1:3; 1:3; 1:3)

Тур в Харкові своїм поєдинком почали аутсайдер поточного розіграшу УХЛ-Парі-Матч МХК Динамо і херсонський Дніпро. Варто відзначити, що за два дні ці команди провели два матчі, наганяючи упущену в 12-му турі зустріч.

У п'ятницю, 17 січня, харків'яни відчули гру і стали набагато впевненіше діяти в атаці, відкривши рахунок в матчі. А потім, пропустивши три шайби від "щук" (відзначилися Жвачкін, Кузьмик і Чернишенко), знайшли в собі сили, і в третьому періоді зусиллями Михайла Геворкяна зрівняли рахунок на табло. Здавалося б, що харків'яни як ніколи наблизилися до сенсації, проте за 5 хвилин до кінця матчу пропустили від Олександра Матерухіна, втративши перемогу в цій зустрічі.

Наступного дня херсонці зібралися із силами і налаштувалися завершити поєдинок без зайвих нервів.

Білий Барс - Крижані Вовки 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Якщо харківський МХК Динамо тільки наблизився до сенсації, то Крижані Вовки в Білій Церкві її здійснили. У другому матчі туру кияни, змогли вперше в сезоні обіграти сусідів по турнірній таблиці, закинувши на одну шайбу більше.

Кременчук – Донбас 4:5 ПБ (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Не менш цікавим за напруженням став матч в Кременчуці, де боролися місцевий Кременчук і донецький Донбас. Очікувано, що всі три періоди основного часу і овертайм команди провели абсолютно на рівних, то виходячи вперед, то порівнюючи цифри на табло. Перший період завершився з нулями на табло, в другому періоді на шайбу Коренчука відповів Всеволод Толстушко, а в третій двадцятихвилинці дубль оформив Тимур Гриценко, на що Донбас відповів голами Костікова і Подзіньша.

Овертайм на Айсбергу став другим поспіль за три дні. 15 сiчня Кременчук тут обіграв Дніпро в додаткові 5 хвилин, але з Донбасом повторити такий результат не вдалося. Нульові п'ять хвилин стали четвертим ігровим відрізком в матчі, в якому була зафіксована нічия. Гра перейшла в серію булітів.

В кидках хокеїсти Донбасу виявилися трохи точнішими.