В УХЛ назвали найкращих хокеїстів грудня

Стали відомі найкращі гравці регулярного чемпіонату у грудні

Українська хокейна ліга визначила найкращих гравців регулярного чемпіонату у грудні.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Найкращим воротарем грудня став гравець Кременчука В'ячеслав Новицький, який провів на льоду 245 хвилин, приніс своєму клубу три перемоги в основний час. Місяць Новицький закінчив з показником надійності 1.22 і 95,2% відбитих кидків.

Володарем нагороди кращому захиснику місяці став Володимир Алексюк з Білого Барса. У грудні його команда здобула 4 перемоги в 6 матчах, а Алексюк заробив 1 (0+1) очко при показнику корисності +5.

Найкращим нападником грудня став представник Донбасу Олег Шишлянніков. Форвард набирав очки у всіх 5 матчах донеччан, закинувши 7 шайб і віддавши 2 передачі при показнику корисності +9.

Раніше, Крижані Вовки відзаявили Курпіча.

Нагадаємо, Донбас розгромив Крижаних Вовків.