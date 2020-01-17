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В УХЛ назвали найкращих хокеїстів грудня

Сьогодні 17:01 178 0
Стали відомі найкращі гравці регулярного чемпіонату у грудні
В УХЛ назвали найкращих хокеїстів грудня
#УХЛ

Джерело - uhl.ua.

Українська хокейна ліга визначила найкращих гравців регулярного чемпіонату у грудні.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Найкращим воротарем грудня став гравець Кременчука В'ячеслав Новицький, який провів на льоду 245 хвилин, приніс своєму клубу три перемоги в основний час. Місяць Новицький закінчив з показником надійності 1.22 і 95,2% відбитих кидків.

Володарем нагороди кращому захиснику місяці став Володимир Алексюк з Білого Барса. У грудні його команда здобула 4 перемоги в 6 матчах, а Алексюк заробив 1 (0+1) очко при показнику корисності +5.

Найкращим нападником грудня став представник Донбасу Олег Шишлянніков. Форвард набирав очки у всіх 5 матчах донеччан, закинувши 7 шайб і віддавши 2 передачі при показнику корисності +9.

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