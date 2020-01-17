Крижані Вовки підписали російського захисника

Жигалов виступатиме під 85 номером

Джерело - УХЛ.

Київський клуб Крижані Вовки уклав контракт із захисником Нікітою Жигаловим.

Про це повідомляє УХЛ.

22-річний хокеїст починав кар'єру в МХЛ-Б, виступав в командах СКА-Варяги і СКА-Карелія - всього в другій за силою російській молодіжній хокейній лізі Жигалов провів 85 матчів і набрав 18 (3+15) очок при показнику корисності +25.

Також в активі захисника 114 матчів в МХЛ в складі СКА-1946, там Жигалов відзначився 23 (11+12) очками при показнику корисності +38.

Відзначимо, що в сезоні 2014/15 хокеїст заробив найбільшу кількість штрафних хвилин серед гравців в МХЛ-Б (169).

Сезон 2018/19 Микита Жигалов починав в ВХЛ в китайському Ценг Тоу (22 матчі, 1 очко, +2), після чого перейшов в Південний Урал-Металург, який виступає в Першості ВХЛ (11 матчів, 1 очко, -3 ).

У складі Крижаних Вовків Нікіта Жигалов виступатиме під 85 номером.

Раніше, Крижані Вовки відзаявили Курпіча.

Нагадаємо, Донбас розгромив Крижаних Вовків.