Дніпро в овертаймі здолав Білий Барс у 27 турі УХЛ

Господарі втратили одне очко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру регулярного чемпіонату УХЛ Дніпро вдома переміг Білий Барс.

Білий Барс зумів дати бій Дніпру і відібрав одне очко. Основний час зустрічі завершився внічию, а в овертаймі новобранець Дніпра Шепелєв приніс перемогу господарям.

УХЛ. Регулярний сезон

27 тур, 12 січня

Дніпро - Білий Барс 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 05:41 Шибаєв, 1:1 - 07:36 Алексюк, 2:1 - 11:32 Янішевський, 2:2 - 23:42 Лєсніков, 3:2 - 34:46 Декало, 3:3 - 52:20 Лєсніков, 4:3 - 63:48 Шепелєв

Раніше, Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті.

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