Кременчук здобув вольову перемогу над Білим Барсом у 26 турі УХЛ

Білий Барс на старті гри приголомшив лідера

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс вдома приймав Кременчук.

Білий Барс на старті гри приголомшив лідера чемпіонату. Вже на 9-ій секунді Алексюк відкрив рахунок. А через хвилину господарі вели у рахунку вже 2:0. Гості змогли прийти в себе і ще до перерви змогли закинути чотири шайби. У другому періоді була рівна гра. Третій період був за повної переваги гостей.

УХЛ. Регулярний сезон

26 тур, 9 січня

Білий Барс - Кременчук 4:10 (2:4, 2:2, 0:4)

Шайби: 1:0 - 00:09 Алексюк, 2:0 - 01:34 Лєсніков, 2:1 - 05:34 Ворона, 2:2 - 16:44 Ворона, 2:3 - 18:01 Христенко, 2:4 - 18:48 Серанов, 2:5 - 21:45 Орлов, 2:6 - 24:59 Орлов, 3:6 - 31:27 Бородай, 4:6 - 36:00 Сімчук, 4:7 - 48:23 Кісельов, 4:8 - 52:46 Серанов, 4:9 - 57:25 Пукс, 4:10 - 58:18 Толстоушко

Раніше, Дніпро переграв Донбас.

Нагадаємо, нападник збірної України залишив польський клуб.