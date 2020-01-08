Дніпро переграв Донбас у 26 турі УХЛ

Херсонці обійшли Донбас у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру регулярного чемпіонату УХЛ Дніпро вдома приймав Донбас.

У першому періоді херсонська команда закинула дві шайби. Після перерви гості змогли відставання у рахунку. У третьому періоді Дніпро знову вийшов вперед.

УХЛ. Регулярний сезон

26 тур, 8 січня

Дніпро – Донбас 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 09:16 Чернишенко, 2:0 - 10:22 Янішевський, 2:1 - 29:34 Буценко, 2:2 - 33:36 Коренчук, 3:2 - 44:41 Жвачкін

Нагадаємо, нападник збірної України залишив польський клуб.

Раніше, збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі.