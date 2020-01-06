Збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі

Українці розгромили німців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 січня, ветеранська збірна України зіграла свій завершальний поєдинок на міжнародному Різдвяному турнірі на приз республіки Білорусь у Мінську.

У матчі за п'яте місце змагань українці перемогли Німеччину - 9:1.

Відзначимо, що дублем у складі українців відзначився Іван Ларіонов і Роман Сальников.

Різдвяний турнір на приз республіки Білорусь

Матч за 5-е місце, 6 січня

Україна - Німеччина 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)

Раніше, збірна України з перемоги стартувала на Різдвяному турнірі.