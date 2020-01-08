 Крижані Вовки переграли Динамо у 26 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Крижані Вовки переграли Динамо у 26 турі УХЛ

Сьогодні 20:26 126 0
Гравці обох команд закинули 11 шайб у матчі
Крижані Вовки переграли Динамо у 26 турі УХЛ
#Крижані Вовки, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру регулярного чемпіонату УХЛ Крижані Вовки вдома переграли харківське Динамо.

Гравці обох команд закинули 11 шайб у матчі.

УХЛ. Регулярний сезон
26 тур, 8 січня

Крижані Вовки – Динамо 7:4 (3:1, 3:1, 1:2)

Шайби: 0:1 - 03:14 Геворкян, 1:1 - 06:18 Воробьєв, 2:1 - 08:50 Воробьєв, 3:1 - 11:52 Чуйко, 4:1 - 21:34 Удовиченко, 5:1 - 25:11 Федосов, 5:2 - 26:58 Геворкян, 6:2 - 27:21 Мкртчян, 6:3 - 48:59 Трапезніков, 7:3 - 51:05 Мкртчян, 7:4 - 55:58 Абаджян

Нагадаємо, нападник збірної України залишив польський клуб.

Раніше, збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі.

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