Донбас підсилив лінію атаки

Донбас дозаявив форварда Микиту Буценка.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Нападник буде виступати під номером 77. Інші деталі угоди не повідомляються.

Триразовий чемпіон України вже виступав у складі донецького клубу в сезоні 2012/2013, а також сезонах 2015-2017 років. Саме з Донбасом Буценко завоював "золото" трьох чемпіонатів України.

Також форвард має досвід виступу в чемпіонатах України, Білорусі, Польщі, Румунії. Буценко неодноразово викликався до складу збірної України.

Нагадаємо, нападник збірної України залишив польський клуб.

Раніше, збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі.