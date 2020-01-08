Джерело - hcdonbass.com.
Донбас дозаявив форварда Микиту Буценка.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Нападник буде виступати під номером 77. Інші деталі угоди не повідомляються.
Триразовий чемпіон України вже виступав у складі донецького клубу в сезоні 2012/2013, а також сезонах 2015-2017 років. Саме з Донбасом Буценко завоював "золото" трьох чемпіонатів України.
Також форвард має досвід виступу в чемпіонатах України, Білорусі, Польщі, Румунії. Буценко неодноразово викликався до складу збірної України.
Нагадаємо, нападник збірної України залишив польський клуб.
Раніше, збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі.