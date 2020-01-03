Збірна України з перемоги стартувала на Різдвяному турнірі

Україна переграла Швейцарію

Джерело - Чемпіон.

У Мінську ветеранська збірна України з хокею матчем проти Швейцарії стартувала на Різдвяному турнірі на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.

Українці святкували перемогу з рахунком 4:1. У складі збірної України шайби закинули Сергій Варламов, Сергій Климентьєв, Андрій Срюбко та Роман Сальников.

Свій наступний матч українці зіграють вже завтра, 4 січня, проти команди з Фінляндії. Матч розпочнеться о 13:30.

Різдвяний турнір з хокею серед ветеранів

1 тур, 3 січня

Україна - Швейцарія 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Раніше, розклад Різдвяного турніру у Мінську.