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Збірна України з перемоги стартувала на Різдвяному турнірі

Сьогодні 15:04 393 0
Україна переграла Швейцарію
Збірна України з перемоги стартувала на Різдвяному турнірі
#Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

У Мінську ветеранська збірна України з хокею матчем проти Швейцарії стартувала на Різдвяному турнірі на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.

Українці святкували перемогу з рахунком 4:1. У складі збірної України шайби закинули Сергій Варламов, Сергій Климентьєв, Андрій Срюбко та Роман Сальников.

Свій наступний матч українці зіграють вже завтра, 4 січня, проти команди з Фінляндії. Матч розпочнеться о 13:30.

Різдвяний турнір з хокею серед ветеранів
1 тур, 3 січня

Україна - Швейцарія 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Раніше, розклад Різдвяного турніру у Мінську.

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