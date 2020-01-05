Шепелєв перейшов до Дніпра

Джерело - Sport Arena.

Російський захисник Вадим Шепелєв продовжить кар'єру у Дніпрі.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Також херсонський клуб повернув до заявки на сезон нападника Олександра Шибаєва.

Шепелєв починав сезон в Торпедо-Горький. Захисник не набрав очок в 5 матчах за клуб з Нижнього Новгорода в ВХЛ. Також він виступав за Саров і Чайку.

Шибаєв покинув Дніпро на початку грудня, але тепер повернувся до складу клубу. Нападник провів 12 матчів за херсонський клуб в чемпіонаті України. На рахунку Олександра 29 очок (8 шайб + 21 асист) при показнику корисності +21.

Дніпро йде на 3-му місці в турнірній таблиці УХЛ. Наступний матч клуб з Херсона проведе 8 січня проти Донбасу.

Раніше, Дніпро знищив Крижаних Вовків в УХЛ.