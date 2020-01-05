Дніпро знищив Крижаних Вовків в УХЛ

Наступний поєдинок херсонці проведуть вдома проти Донбасу 8 січня

Джерело - Чемпіон.

Третя команда чемпіонату України Дніпро без проблем вивіз три очки з виїзного поєдинку проти Крижаних Вовків.

Команда Дмитра Підгурського жодного разу не дала закинути супернику, тоді як сама вражала ворота господарів в кожному з періодів. У підсумку, все закінчилося розгромом - 8:0.

Дніпро виграв третю зустріч чемпіонату поспіль після поразок від Кременчука та Донбасу. У свою чергу, серія поразок Ввків становить вже дев'ять матчів. Останній раз вони перемагали 17 листопада в матчі з Динамо на виїзді.

Наступний поєдинок херсонці проведуть вдома проти Донбасу 8 січня. Вовки зустрінуться з харків'янами.

Чемпіонат України. УХЛ

Регулярний чемпіонат

5 січня

Крижані Вовки - Дніпро 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)