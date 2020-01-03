Розклад ветеранської збірної України на міжнародному Різдвяному турнірі в Мінську

Джерело - uhl.ua.
З 3 по 7 січня в Мінську відбудеться шістнадцятий міжнародний Різдвяний турнір любителів хокею на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.
Дванадцять команд-учасниць розділені на чотири групи: Білорусь, збірна Міжнародної федерації хокею, США (група А), ОАЕ, збірна Балкан, Китай (Група В), Швейцарія, Фінляндія, Україна (Група С), Німеччина , Росія і збірна Балтії (група D).
Перша гра нашої команди відбудеться 3 січня о 13:00 проти швейцарців.
В рамках Різдвяного турніру також заплановано велику кількість заходів соціального спрямування, в тому числі і щорічний благодійний проект Різдвяна традиція і Різдвяний хокейний форум, який проводиться для обміну знань, об'єднуючи учасників турніру та міжнародних експертів в області хокею.
Розклад турніру:
3 січня (п'ятниця)
13:00 Україна - Швейцарія
13:30 Китай - ОАЕ
17:30 Церемонія відкриття турніру
19:00 Білорусь - збірна команда Міжнародної федерації
19: 30 Збірна Балтії-Німеччина
4 січня (субота)
13:00 Росія - Збірна Балтії
13:30 Фінляндія - Україна
19:00 США - Білорусь
19:30 Збірна Балкан - Китай
5 січня (неділя)
13.00 Німеччина - Росія
13:30 Збірна команда Міжнародної федерації - США
19:00 Швейцарія - Фінляндія
19:30 ОАЕ - Збірна Балкан
6 січня (четвер)
10:00 Майстер-клас для учасників турніру Золота шайба
10:30 C3-D3
13:00 Cl -D1 (B1-D1)
13:30 C2-D2
16:30 АЗ-ВЗ
19:00 А1 -В1 (А1-С1)
19:30 А2-В2
7 січня (середа)
10:00 Турнір Золота шайба: матч за 3-е місце
12:00 Матч збірних команд турніру
13:00 Матч за 3-е місце
15:00 Турнір Золота шайба: фінал
18:00 Початок розважальної програми
19:00 Фінал
Церемонія закриття