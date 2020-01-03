 Розклад ветеранської збірної України на міжнародному Різдвяному турнірі в Мінську | Хокей | Champion.com.ua
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Розклад ветеранської збірної України на міжнародному Різдвяному турнірі в Мінську

Сьогодні 09:25 131 0
Розклад ветеранської збірної України на міжнародному Різдвяному турнірі в Мінську

Джерело - uhl.ua.

З 3 по 7 січня в Мінську відбудеться шістнадцятий міжнародний Різдвяний турнір любителів хокею на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.

Дванадцять команд-учасниць розділені на чотири групи: Білорусь, збірна Міжнародної федерації хокею, США (група А), ОАЕ, збірна Балкан, Китай (Група В), Швейцарія, Фінляндія, Україна (Група С), Німеччина , Росія і збірна Балтії (група D).

Перша гра нашої команди відбудеться 3 січня о 13:00 проти швейцарців.

В рамках Різдвяного турніру також заплановано велику кількість заходів соціального спрямування, в тому числі і щорічний благодійний проект Різдвяна традиція і Різдвяний хокейний форум, який проводиться для обміну знань, об'єднуючи учасників турніру та міжнародних експертів в області хокею.

Розклад турніру:

3 січня (п'ятниця)

13:00 Україна - Швейцарія

13:30 Китай - ОАЕ

17:30 Церемонія відкриття турніру

19:00 Білорусь - збірна команда Міжнародної федерації

19: 30 Збірна Балтії-Німеччина

4 січня (субота)

13:00 Росія - Збірна Балтії

13:30 Фінляндія - Україна

19:00 США - Білорусь

19:30 Збірна Балкан - Китай

5 січня (неділя)

13.00 Німеччина - Росія

13:30 Збірна команда Міжнародної федерації - США

19:00 Швейцарія - Фінляндія

19:30 ОАЕ - Збірна Балкан

6 січня (четвер)

10:00 Майстер-клас для учасників турніру Золота шайба

10:30 C3-D3

13:00 Cl -D1 (B1-D1)

13:30 C2-D2

16:30 АЗ-ВЗ

19:00 А1 -В1 (А1-С1)

19:30 А2-В2

7 січня (середа)

10:00 Турнір Золота шайба: матч за 3-е місце

12:00 Матч збірних команд турніру

13:00 Матч за 3-е місце

15:00 Турнір Золота шайба: фінал

18:00 Початок розважальної програми

19:00 Фінал

Церемонія закриття

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