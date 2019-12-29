Сан-Хосе знищив Філадельфію, Рейнджерс здолав Торонто. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
29 грудня
Кароліна – Вашингтон 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)
Даллас – Колорадо 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Флорида – Детройт 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Піттсбург – Нешвілл 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)
Тампа-Бей – Монреаль 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Торонто – Рейнджерс 4:5 (1:2, 1:2, 2:0)
Ванкувер – Лос-Анджелес 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Вегас – Арізона 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Сан-Хосе – Філадельфія 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Раніше, Рейнджерс розгромили Анагайм.
Нагадаємо, Вашингтон вирвав перемогу у Колумбуса.