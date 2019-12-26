Крижані Вовки орендували гравця Кременчука

Микита Петленко буде виступати за Крижаниї Вовків

Джерело - УХЛ.

Український голкіпер Микита Петленко перейшов з Кременчука до Крижаних Вовків.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Гравець буде виступати за нову команду на правах оренди.

У чемпіонатах України 20-річний воротар провів за Кременчук 34 матчі, коефіцієнт надійності 2.62, 88,4% відбитих кидків в регулярних чемпіонатах, і 3 матчі з коефіцієнтом надійності 2.80 і 91,9% відбитих кидків в плей-оф.

У новій команді голкіпер виступатиме під 20 номером.

Нагадаємо, Крижані Вовки розірвали контракти із двома хокеїстами.

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