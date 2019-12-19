 Донбас знищив Крижаних Вовків, Білий Барс переграв Динамо у 21 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас знищив Крижаних Вовків, Білий Барс переграв Динамо у 21 турі УХЛ

Сьогодні 21:08 107 0
Один матч 21-го туру УХЛ не відбувся
Донбас знищив Крижаних Вовків, Білий Барс переграв Динамо у 21 турі УХЛ
#Донбас, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

У 21 турі регулярного чемпіонату УХЛ відбулися два матчі.

Донбас впевнено переграв Крижаних Вовків - 7:1. Білий Барс вдома був сильнішим за харківське Динамо.

Нагадаємо, що центральний матч туру Дніпро - Кременчук не відбувся - господарям буде зарахована технічна поразка.

УХЛ. Регулярний сезон
21 тур, 19 грудня

Донбас - Крижані Вовки 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Шайби: 1:0 - 03:31 Никифоров, 2:0 - 11:22 Шишлянников, 3:0 - 21:41 Карамнов, 4:0 - 28:54 Карамнов, 5:0 - 41:45 Карамнов, 6:0 - 47:15 Курбатов, 6:1 - 47:53 Шабанов, 7:1 - 55:23 Никифоров.

Білий Барс - Динамо 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 17:43 Лесников, 2:0 - 18:35 Зозовський, 2:1 - 51:57 Абаджян, 3:1 - 52:43 Ружников, 4:1 - 57:17 Шиманський.

Раніше, Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців.

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